Yıldız Holding'in dört kıtadan 2 bin 500 çalışanı ‘Global Yıldız Kupası'nda yarıştı

Yıldız Holding'in Türkiye'den ABD'ye, İrlanda'dan Mısır'a dört farklı kıtada düzenlediği Global Yıldız Kupası bu yıl ilk kez dijital ortamda gerçekleştirildi. Tüm dünyadan 2 bin 500 çalışanın katıldığı kurumsal yarışmanın final karşılaşmaları canlı yayında ilgiyle takip edildi.

Yıldız Holding tarafından 2013 yılından bu yana düzenlenen Global Yıldız Kupası bu yıl ilk kez dijital ortamda gerçekleştirildi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'in turnuva için tasarlanan dijital avatarı ile duyurduğu yarışmaya dört kıtada bulunan 26 farklı şirketin çalışanları katıldı. Türkiye'nin en büyük kurumsal turnuvalarından biri olan Global Yıldız Kupası'nda Türkiye'nin yanı sıra ABD, Suudi Arabistan, Nijerya, Romanya, İrlanda, Kazakistan, İngiltere, Hollanda, Mısır gibi farklı ülkelerde görev yapan 2 bin 500 çalışan sekiz ayrı kategoride yarıştı.

Global Yıldız Kupası'nın çalışanlar tarafından her yıl heyecanla beklendiğini belirten Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın şunları söyledi: “Son yıllarda iş süreçlerimizi dijitalleştirirken pek çok etkinliğimizi de dijital ortama taşıyoruz. Yıldız Holding'in gelenekselleşen etkinliklerinden biri olan Global Yıldız Kupası'nı da bu yıl ilk kez dijital ortamda düzenleyerek tüm dünyadaki çalışanlarımız açısından erişilebilir kıldık. Turnuvalar süresince dört kıtadan binlerce çalışanımız heyecan verici müsabakalarda buluşup birbirlerini tanıma şansı da yakaladı. 2021 şampiyonları başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından yarışmamıza katılan tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum.”