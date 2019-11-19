Usta tiyatrocu Yıldız Kenter için Kenter Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da törende yer alarak usta tiyatrocuyu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

İstanbul'da akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta tiyatrocu Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlanıyor. Kenter için ilk tören Kenter Tiyatrosu'nda düzenlendi. Kenter'in Türk bayrağına sarılı ve etrafı beyaz çiçeklerle çevrili tabutu tiyatro sahnesine konuldu. Törene usta tiyatrocunun çok sayıda seveni katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da törende yer alarak usta tiyatrocuyu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Kenter'in sevenleri tiyatro sahnesine çıkarak veda konuşmalarını gerçekleştirdi. Duygusal anların yaşandığı törende usta tiyatrocunun sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. Törenin ardından usta tiyatrocunun naaşı Levent Camii'ne götürüldü. Usta tiyatrocunun sevenleri tabutun üzerine karanfiller attı.

Bakan Ersoy, "Yıldız Kenter hanımefendi tiyatro dediğimizde ilk önce akla gelmekte. Türk sahnesi, tiyatro sahnesi onun sözlerini, onun mimiklerini öğrencilerinde görmeye devam edecek. Tabi ki biz onun emanetine, onun bize bıraktığı anılara sahip çıkmaya, o anıları taze bırakmaya, yaşatmaya devam edeceğiz. Yıldız Kenter hanımefendiyi saygıyla anıyoruz. Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" dedi.