Usta tiyatrocu Yıldız Kenter için Kenter Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor. Tiyatroya akın eden çok sayıda sanatçı gözyaşları içinde Kenter'e veda ediyor. Ünlü sanatçı Deniz Uğur, "Çok sanatçıya ışık oldu. Hayatlarımıza eli değdi, üzerimize peri tozu serpti" dedi.

İstanbul'da Akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta tiyatrocu Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlanıyor. Kenter için ilk tören Kenter Tiyatrosunda düzenleniyor. Kenter'in Türk bayrağına sarılı ve etrafı beyaz çiçeklerle çevrili tabutu tiyatro sahnesine konuldu. Törene usta tiyatrocunun çok sayıda seveni katıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da törende yer alarak usta tiyatrocuyu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Kenter'in sevenleri tiyatro sahnesine çıkarak veda konuşmalarını gerçekleştiriyor.

Ünlü sanatçı Ali Poyrazoğlu, “Lafın bittiği yerdeyiz. Hocamdı, arkadaşımdı, dostumdu. Çok üzgünüm. Çok büyük bir kayıptır Türk sanat kültürü için. Umarız bu çölleşme bir noktada biter. Yıldız Kenter çok şikayetçiydi bu çölleşmeden. Son on yıldır kültür sanat ortamındaki çölleşme genelde ve de hocanın yalnız bırakılması.. Bugün burada kameralardan geçilmiyor ama son on yılda hocayı yalnız bıraktılar, ıssız bıraktılar. Çok şikayetçiydi. Hepimizde özellikle de Türk dilinde büyük emeği var” dedi.

“Hayatlarımıza eli değdi, üzerimize peri tozu serpti”

Ünlü sanatçı Deniz Uğur ise gözyaşları içinde, “Burası benim ilk sahneye çıktığım yer. Bu şekilde burada olmak çok üzücü. Aynı zamanda bir efsanenin öğrencisi olmuş olmak gurur verici gerçekten. Herkese nasip olmaz. Çok sanatçıya ışık oldu. Hayatlarımıza eli değdi, üzerimize peri tozu serpti. Onun üzerimizdeki etkisinin kudretini anlatmaya kelimeler yetmez. Gerçek efsane. Ben kaybettiğimize asla inanmıyorum. Adı sonsuza kadar yaşayacak” ifadelerini kullandı.