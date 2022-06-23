‘Yıldız Kızlar' İstanbul'da buluştu

Mercedes-Benz Türk'ün Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile 2004 yılında hayata geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” programı güçlenerek büyümeye devam ediyor. Adana, Antep, Kırşehir, Samsun ve Çanakkale'den gelen 25 Yıldız Kız, Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün'ün ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

55 yıldır Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına destek olan Mercedes-Benz Türk'ün, 2004 yılında hayata geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” programı her geçen yıl güçlenerek büyümeye devam ediyor. ‘Fırsat eşitliği; sürdürülebilir kalkınmanın, ortak geleceğimizin ve ortak refahımızın olmazsa olmazı' yaklaşımı ile hareket eden şirketin, 17 ilde 200 kızı destekleyerek başlattığı program 18. yaşını kutluyor.

23 Haziran 2022 tarihinde Yıldız Kızlar'ı geleneksel İstanbul ziyaretinde ağırlayan Mercedes-Benz Türk; Adana, Antep, Kırşehir, Samsun ve Çanakkale'den gelen 25 Yıldız Kız'ı İstanbul'da bir araya getirdi. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün'ün katılımıyla düzenlenen toplantıda, aynı zamanda Her Kızımız Bir Yıldız programıyla ilgili son güncel bilgiler de paylaşıldı.

Süer Sülün, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Tüm çabamız, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek, genç kuşakları güçlendirerek hep birlikte daha iyi bir dünyayı kurabilmek. Ülkemizin geleceğini kuracak enerjiyi ülkemizin genç nesli taşıyor. Biz ise gençlerimize birikimimiz, deneyimimiz ve sahip olduğumuz olanaklarla destek olduğumuz için çok mutluyuz. Türkiye'nin genç kuşaklarının #daimayanındayız. Çünkü biliyoruz ki; ancak onlarla birlikte #daimaileri gidebiliriz.”

Yıldız Kızlar'ın gelişimi destekleniyor

“Türkiye'de kadınların her alanda erkeklerle birlikte, eşit sosyal ve ekonomik şartlarla çalışabilmesi” hedefi doğrultusunda başlatılan Her Kızımız Bir Yıldız programında, 200'ü üniversite olmak üzere her yıl 1.000 kız öğrenci şirketten eğitim bursu alıyor. Öğrenciler eğitim bursuna ek olarak, kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan çeşitli programlara da katılıyorlar.

2013 yılında başlayan kişisel gelişim atölyeleri ile bugüne kadar 33 il ziyaret edilerek 800'den fazla Yıldız Kız'a kişisel gelişim eğitimi verildi. 2004'ten bu yana 400'den fazla Yıldız Kız çeşitli kültürel etkinliklerle İstanbul'da ağırlandı. 2018 yılında başlayan bilişim teknolojileri ve kodlama eğitimleri ile 250'den fazla bursiyere eğitim verildi.

Mezun yıldız bursiyerlere iş alanında fırsatları oluşturuluyor

Her Kızımız Bir Yıldız programından burs alarak eğitimini tamamlayan öğrenciler, şirkette istihdam edilme olanağına da kavuşuyorlar. Şirkette üretimde çalışan kadınların yüzde 20'sini, Her Kızımız Bir Yıldız programı ile eğitimlerini tamamlayan öğrenciler oluşturuyor.