Yıldız rapçiler 28 Haziran'da İstanbul'da buluşuyor

Rap müziğin dünyaca ünlü ismi Wiz Khalifa'yı bir kez daha Türkiye'deki hayranlarıyla buluşturacak festivalde Türk rap müzik sahnesinin önde gelen isimlerinden Ceza ve genç yıldız Motive'nin yanı sıra sürpriz isimler de sahne alacak. "Show and Prove" albümüyle kısa sürede rap müziğin zirve isimleri arasına yükselmeyi başaran Wiz Khalifa, “You Again”, “Young, Wild & Free”, “Sucker for Pain”, “Black and Yellow” gibi sayısız liste başı şarkıya imza attı. Bruno Mars, Maroon 5, The Weeknd, Snoop Dogg, will.i.am, Imagine Dragons, Miley Cyrus gibi dünya starlarıyla birlikte yayınladığı çalışmalarla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Wiz Khalifa, dünyaca ünlü bir rap fenomenine dönüştü.

Wiz Khalifa öncesinde performanslarıyla sahneyi ısıtacak isimler arasında yer alan Ceza, 2002 yılında yayınladığı ilk solo albümü “Med Cezir”le başlayan müzik yolculuğunda Türkçe rapin devleri arasına adını yazdırdı. “Çekmece Flow” adlı şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Motive ise “Makaveli” ve “22” albümlerin yanı sıra “Takip”, “Ömrüm”, “Mektup”, “TOTEM”, “10 MG” gibi çok sayıda tekli yayımlayarak yerli rap sahnesinin vazgeçilmezleri arasında yerini aldı.