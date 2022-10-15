Yıldız Tilbe unutulmaz bir konsere daha imza atmaya hazırlanıyor

Sevilen sanatçı Yıldız Tilbe 24 Ekim'de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sanatçının biletleri internet sitesi üzerinden satışa sunuldu.

1994 yılında “Delikanlım” albümü ile müzik piyasasına adını yazdıran ve sonrasında pek çok şarkısıyla hit olan Yıldız Tilbe, Biletinial ile unutulmaz bir konsere daha imza atmaya hazırlanıyor. Sevilen sanatçı Tilbe, 24 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde bir kez daha sevenleriyle buluşacak. Bu yılın en çok konser veren sanatçıları arasında yer alan Tilbe, hit şarkılarını sevenleriyle hep birlikte söylerken Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Sahnesi'ni ayağa kaldıracak. Tilbe, “Delikanlım", "Sana değer", "Emi", "Kandıramazsın beni", "Ummadığım anda", "Vazgeçtim" ve "Çabuk olalım aşkım" gibi şarkılarını sevenlerinin eşliği ile söylemeye hazırlanırken, sahne performansını kendine has dans şovlarıyla zenginleştirecek. Konserin kalan sınırlı sayıdaki biletleri www.biletinial.com üzerinden satışa sunuldu.