Yıldızeli: "Korona virüs döneminde açık mekanlar daha çok tercih edildi"

Açık alan işletmecisi Talha Yıldızeli, korona virüs döneminde müşterilerin tercihleri ile ilgili bilgiler verdi. Dünya mutfağını işletmesinde vatandaşların beğenisine sunan Yıldızeli, açık alanda son derece dikkatli davranarak virüs kuralları kapsamında hizmet vermek amacı ile çalıştıklarını söyledi. Yıldızeli, “Bilindiği gibi dünyayı etkisi altına alan korona virüs hastalığı nedeniyle birçok alan kapatılmıştı ancak normalleşme süreci ile birlikte biz de yeniden işbaşı yaptık. Yaşanılan bu sıkıntıdan dolayı birçok müşterimiz endişe yaşayabiliyor. Buna karşı tüm önlemleri alsak da müşterilerimize bu konuda hak veriyoruz ve elimizden gelen tüm önlemleri alıyoruz. Sunduğumuz kurumsal hizmetle birlikte sağlık önlemlerini alarak müşterilerimizi karşılıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu dönemde özellikle hazırlanan lezzetli yiyecekleri de hijyen koşulları altında hazırlıyoruz” dedi.

Kafesinde uyguladığı hijyen kuralları ile dikkat çeken Talha Yıldızeli, korona virüs riskini azaltmak amacıyla özellikle titiz ve disiplinli bir şekilde çalışıldığını kaydetti. Yıldızeli, "Kafede yemek yemek için güvenilir bir ortam oluşturmak mümkün. Riski azaltmak amacıyla kafe bünyesinde sıkça dokunulan tuvalet ve kapılar gibi alanları, sos ve baharat araçları başta olmak birçok mutfak araçlarını dezenfekte ediyoruz. Bunlar dışında ise müşterilerimiz ve çalışanlar arasında sosyal mesafe kuralı uygulanmakta. Kafe üzerinde dezenfektan gibi maddelere yer veriyoruz. Bu alanda herhangi bir açık oluşmasına izin vermeyiz. Ancak bu alanda tek tedbir yetmez. Müşterilerin de açık alanda bile bulunsalar sosyal mesafe ve maske kuralına uyması gerekir" diye konuştu.