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Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda Sami Baki'den 2 bronz madalya

Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda Sami Baki Kıymet 2 bronz madalya kazandı.

Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda Sami Baki Kıymet 2 bronz madalya kazandı.


Meksika'da devam eden Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda Erkekler 102 kiloda yarışan sporcu Sami Baki Kıymet ise silkmede 163, toplamda da 295 kiloluk dereceleriyle 2 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Milli sporcu koparmada elde ettiği 132 kiloluk kaldırışıyla yarışmayı dördüncü sırada tamamladı.


Milliler yedinci gün sonunda toplamda elde ettiği madalya sayısı ise 5 altın, 8 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 18 oldu.


Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, sporcuları ve antrenörleri elde ettikleri derecelerden dolayı tebrik etti.

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