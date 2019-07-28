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Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda heyecan yarın başlıyor

Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası yarın Bulgaristan’da başlayacak.

Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası yarın Bulgaristan'da başlayacak. Milli takım, tüm sıkletlerde 30 güreşçi ile mücadele edecek.


Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek ve 7 gün sürecek Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda müsabakalar, erkekler serbest stil, grekoromen ve kızlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek. Milliler, şampiyonada tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek. Turnuvanın ilk gününde erkekler serbest stil 48, 55, 65, 80 ve 110 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.


Bulgaristan'da mindere çıkacak 30 milli güreşçi şöyle:



Erkekler serbest stil


45 kilo: Tolga Özbek


48 kilo: Bekir Özcan


51 kilo: Ahmet Yücel


55 kilo: Muhammet Karavuş


60 kilo: Eren Duran


65 kilo: Mikail Topal


71 kilo: Muhammed Halit Ozmuş


80 kilo: Emre Çiftçi


92 kilo: Ömer Ağtaş


110 kilo: Adil Mısırcı



Grekoromen


45 kilo: Berat Büyüktazım


48 kilo: Berat Keskin


51 kilo: Barış Erbek


55 kilo: Seyitcan Beytekin


60 kilo: Mert İlbars


65 kilo: Müslüm Barga


71 kilo: Furkan Taş


80 kilo: Yusuf Gölbaşı


92 kilo: Oktay Demir


110 kilo: Ömer Aygül



Kadınlar


40 kilo: Zozan Akar


43 kilo: Zerda Demir


46 kilo: Elif Işkın


49 kilo: Fatma Kızmaz


53 kilo: Emine Çakmak


57 kilo: Melda Dernekçi


61 kilo: Derya Nur Karaduman


65 kilo: Nesrin Baş


69 kilo: Melisa Sarıtaş


73 kilo: Nazar Batır

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