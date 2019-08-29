Yıldızlı Buluşmalar'ın konuğu Can Bonomo

‘Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras'ta Yıldızlı Buluşmalar'ın 3 Eylül Salı akşamı konuğu Can Bonomo olacak.

‘Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras'ta Yıldızlı Buluşmalar'ın 3 Eylül Salı akşamı konuğu Can Bonomo olacak. Indie melodileri, alaturka nağmelerle buluşturan Bonomo, kendine has tarzıyla geçmişten bugüne en sevilen şarkıları seslendirecek. Grup solistleri Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen'in samimi hikayeleri bu keyifli geceye eşlik edecek.

Düzenlenen etkinlik ücretsiz olarak izlenebilecek.