‘Yıldızlı Geceler' konserleri başlıyor

Turkcell'in müzikseverler için bir klasik hale gelen ‘Yıldızlı Geceler' konserleri, bu yaz da sanatseverleri sevdikleri sanatçılarla buluşturuyor. 29 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında Turkcell Vadi'de gerçekleştirilecek konserlerde Candan Erçetin, Sertab Erener, Kenan Doğulu ve Haluk Levent gibi yıldız sanatçılar sahne alacak.

Kültür sanatın en büyük destekçilerinden Turkcell, Yıldızlı Geceler konserleriyle müzikseverlere eğlenceli yaz geceleri yaşatmaya devam ediyor. Bu yıl da sanatseverler, Türkiye'nin önde gelen yıldız sanatçıları ve müzik gruplarıyla coşkulu bir yaz klasiğine dönüşen Turkcell Yıldızlı Geceler'de buluşacak. Turkcell Vadi'de gerçekleştirilecek etkinlik serisi, 29 Temmuz'da Candan Erçetin konseriyle başlayacak ve 7 Ağustos'ta Sertab Erener konseriyle sona erecek. Art arda 10 konserin yapılacağı Yıldızlı Geceler'de MaNga, Fatma Turgut, Haluk Levent, Berkay, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Öykü Gürman, Oğuzhan Koç ve Kenan Doğulu müzik severlere keyif dolu anlar yaşatacak.

Erişilebilir ve sürdürülebilir eğlence alanı: Turkcell Vadi

Tüm faaliyetlerinde sosyal erişilebilirliği, çeşitliliği ve kapsayıcılığı ön planda tutan ve bu kapsamda kültür sanat faaliyetlerinde de toplumun her kesimini kapsayan uygulamalara imza atan operatör; görme, işitme veya fiziksel engelli müzik severleri de kültür sanatla buluşturuyor.

Turkcell Vadi'de engelli bireyler için mekanda özel giriş kapısı, AVM içerisinde bulunan engelli otoparkından tekerlekli sandalye hizmeti ve görme engelliler için sarı kılavuzun yanı sıra fiziksel engelliler için sahne önünde özel izleme alanı bulunuyor. Bunun yanında sesli betimleme sağlayan Hayal Ortağım uygulaması entegrasyonu sayesinde etkinliklere katılmak için gelen görme engelli bireyler, alanda yönünü ve yerini kolayca bulabiliyor.

Etkinlik alanı, çevreye duyarlı sosyal sorumluluk uygulamalarıyla da alışılmış kültür sanat mekanı anlayışına farklı bir sosyal boyut kazandırıyor. Alanda kurulan geri dönüşüm otomatında plastik ve alüminyum atıklar toplanıp, daha sonra dönüştürülüyor. Paycell entegrasyonu sayesinde ise sanatseverler, geri dönüşüme kazandırdıkları her atık için puan kazanıyor ve bu puanlarla fidan bağışı yapabiliyor.

Operatörün geçen yıl Eğitime Dönüştür projesiyle başlattığı, evlerde-ofislerde artık kullanılmayan eski tekno atıkları toplama seferberliği de bu mekana taşınıyor. Turkcell Vadi'de yaz boyunca geri dönüşüm kutularında toplanan elektronik atıkların dönüşümünden elde edilen gelir, çocukların eğitimi için bağışlanıyor. Bunun yanında sanatçı Mervan Altınorak'ın teknolojik atıklardan yaptığı sanatsal bir enstelasyon da alanı süslüyor.

Turkcell Yıldızlı Geceler'de bu yıl sahne alacak sanatçılar ve konser tarihleri şöyle sıralandı:

Candan Erçetin - 29 Temmuz

MaNga - 30 Temmuz

Fatma Turgut - 31 Temmuz

Haluk Levent - 1 Ağustos

Berkay - 2 Ağustos

Yüzyüzeyken Konuşuruz - 3 Ağustos

Öykü Gürman - 4 Ağustos

Oğuzhan Koç- 5 Ağustos

Kenan Doğulu - 6 Ağustos

Sertab Erener - 7 Ağustos