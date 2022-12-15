‘Yılın Başarılı Mutfak Eşyaları Markası' ödülü sahibini buldu

Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde ‘Yılın Başarılı Mutfak Eşyaları Markası' ödülüne Amboss Ev Gereçleri şirketi layık görüldü.

2015 yılından sonra Amboss Ev Gereçleri Şirketi'ne geçen çatal bıçak markası Amboss, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'ne aday gösterilerek ‘Yılın Başarılı Mutfak Eşyaları Markası' ödülünü aldı.

İstanbul'da düzenlenen Gala gecesinde ödülü almak üzere sahneye çıkan Amboss Ev Gereçleri Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Baydur, “Avrupa'da doğan, üç asırlık bir markanın bugünkü temsilcileri olarak, tüm dünyaya Türk Malı yazan ürünleri taşıyor olmaktan dolayı çok gururluyuz. İstanbul Avcılar'da 17 bin metrekare tesisimizde üreterek gerek Türkiye'de seçkin züccaciye ve AVM'lerde, online fabrika satış mağazamızda gerekse dünya ülkelerinde markamızın kalitesini tüketici ile buluşturarak Türk Malı adıyla ihraç etmekten onurluyuz'' dedi.