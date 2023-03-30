Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasında İhlas Haber Ajansına 4 ödül

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin düzenlediği "Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması"nda kazananlar belli oldu. İHA Foto Muhabiri İsmail Coşkun 3 ödül, İHA Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç da 1 ödüle layık görüldü.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin 38 yıldır aralıksız düzenlediği Türkiye'nin en köklü fotoğraf organizasyonu olan "Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması"nda, İhlas Haber Ajansı foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflara 4 ödül verildi. İhlas Haber Ajansı Foto Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç'un Fatih Camii'nde çektiği fotoğraf TFMD Özel Ödülü alırken, İHA Foto Muhabiri İsmail Coşkun'un ise İstanbul Boğazı'nda çektiği fotoğrafı Yılın Doğa ve Çevre Fotoğrafı birinciliğe, Ukrayna'da çektiği fotoğraflar ise Jüri Özel Ödülü ve Mustafa Pekcan Özel Ödülü'ne layık görüldü.

2022 yılına damga vuran yaklaşık 4 binin üzerinde fotoğrafın katıldığı yarışmada 6 kategoride 23 fotoğraf ve 6 fotoğraf serisi ödüle layık görüldü. İhlas Haber Ajansı Foto Muhabiri İsmail Coşkun'un Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı İrpin bölgesindeki binaların Rusya'nın yoğun bombardımanları sonucunda harabeye döndüğü fotoğrafı Jüri Özel Ödülü aldı. Ayrıca Coşkun'un, Ukrayna'da savaş sırasında direğe bağlanan bir suçluyu çektiği fotoğrafı Mustafa Pekcan Özel Ödülü'nü ve İstanbul Boğazı'nın yağmur sonrası çamura bulanması fotoğrafı ise Yılın Doğa ve Çevre Fotoğrafı birinciliği almaya hak kazandı. İhlas Haber Ajansı Foto Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç, pandemi sonrası sosyal mesafe olmadan kılınan ilk cuma namazı fotoğrafı ile TFMD Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin uluslararası sergilerle dünya başkentlerine taşıdığı Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri'nin yanı sıra bu yıl dron fotoğrafları Gökyüzünden Türkiye Güzellikleri kategorisi ile ayrıca değerlendirildi. Türkiye Güzellikleri ve Gökyüzünden Türkiye Güzellikleri'nde 7 fotoğraf ödüle layık görüldü.

Gençlerin fotoğrafa özendirilmesi amacı ile 25 yaş altı lise ve üniversite öğrencilerine yönelik beşincisi düzenlenen Ara Güler Özendirme Ödülü'nü ise Muş Alparslan Üniversitesinden Kahraman Kaya aldı. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün ise bu yıl mesleğe olan katkıları sebebiyle usta isim Coşkun Aral'a verildiğini açıkladı.

2022'ye Rusya-Ukrayna savaşı damga vurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl 24 Şubat'ta sabahın erken saatlerinde televizyondan "Ukrayna'da özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurdu. Üzerinden 1 yılda fazla zaman geçen savaşta binlerce insan hayatını kaybetti, şehirler yerle bir oldu. Dünya basınını akın ettiği Ukrayna'da bu zamana kadar 53 gazeteci de hayatını kaybetti. Türk gazeteciler, yakından takip ettikleri bu savaşta başarılı haberlere imza attı. Yılın Basın Fotoğrafı da savaşta çekilen fotoğraflar arasından seçildi.

Ödül alan kareler

Yılın Haber Fotoğrafı Ödülü ise Hürriyet Gazetesi'nden Murat Şaka'nın Ukrayna'da çektiği, 2 çocuğu ile kaçarken ve yakınlarına düşen bomba ile hayatını kaybeden annenin fotoğrafına verildi.

Yılın Doğa ve Çevre Kategorisi'nde, yağmur nedeniyle rengi değişen İstanbul Boğazı fotoğrafı ile İhlas Haber Ajansından İsmail Coşkun birincilik ödülünü aldı.

Yılın Portre Fotoğrafı kategorisinde Diyarbakır'da fenomen ‘Kemal Dayı' portresi ile Mehmet Arslan birinci olurken, Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı kategorisinde Yağız Karahan'ın Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda çektiği fotoğraf ödüle layık görüldü.

AB Çevre Özel Ödülü Tuz Gölü'nde kuraklığı anlatan karesiyle Anadolu Ajansından Seyit Konyalı'ya verildi. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD ASAM) Özel Ödülü, savaşta başkent Kiev'den kaçan halkın fotoğraflarından oluşan Hürriyet Foto Muhabiri Murat Şaka'nın serisine verildi. Şaka, Ukrayna'da babaanne ve torununun çiçekleri ile birlikte tren garında çektiği umudu yansıtan fotoğrafla Kızılay Özel Ödülü'nü kazandı. Spor Toto Özel Ödülü ise bu yıl Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'ndan yüzücüler serisiyle Hürriyet Foto Muhabiri Selahattin Sönmez'in oldu.

Türkiye Güzellikleri

Amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açık olan Türkiye Güzellikleri 2023 Ödülleri'nde ise Ufuk Turpcan'ın çektiği Uşak'ta çekilen halı dokumacısı fotoğrafı birinci oldu. Gökyüzünden Türkiye Güzellikleri'nde ise Gülin Yiğiter'in çektiği, Erzincan'ın İliç ilçesinde Karasu Fırat Nehri üzerinde köprüden geçen tren fotoğrafı birincilik aldı. Aynı kategorideki fotoğraflardan seçilen ASKA Özel Ödülü ise İsmail Serhat Şahin'in Dalyan Deltası fotoğrafına verildi.

"Sıfır Atık" farkındalığına destek

Yılın Basın Fotoğrafları 2023 Ödülleri'nde dördüncü kez "Sıfır Atık Özel Ödülü" verildi. "Sıfır Atık Projesi"nde farkındalığa destek olmak amacı ile verilen "Sıfır Atık Özel Ödülü" EPA'dan Erdem Şahin'in çektiği, sanatçı Deniz Sağdıç'ın İGA İstanbul Havalimanı Atık Sistemleri'ne yaptığı ziyarette bir torba atık ile poz verdiği fotoğrafa verildi.

Üniversite gençliğini fotoğrafa özendirme

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasının yanı sıra usta isim Ara Güler'in adını yaşatmak için öğrenciler arasında düzenlediği “Ara Güler Özendirme Ödülü” ise bu yıl beşinci kez verildi. Ara Güler Özendirme Ödülü, Muş Alparslan Üniversitesinden Kahraman Kaya'nın fotoğrafına verildi.

38 yıllık birikim ve değerlendirme

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel ise "Yarışma, Türkiye'deki aralıksız düzenlenen en eski fotoğraf organizasyonu. 38 yıl, bir fotoğraf organizasyonu açısından çok önemli. Bu yarışmanın ödüllerini prestijli kılan 38 yıllık birikimi ve değerlendirme süreci. Her yıl bu ödüller, çok değerli isimlerin bir araya geldiği jüri toplantılarıyla saatler süren değerlendirmelerle belirleniyor. Bu ödüllerle dünyada yaşanan olaylara farkındalığa katkımız olmasını umut ediyoruz. Savaşın yaşattığı vahşetten çevresel felaketlere, geçtiğimiz yıl 17 ülkede sergilenen Türkiye Güzellikleri'nden Ara Güler Özendirme Ödülü'ne Yılın Basın Fotoğrafları'nda ödül alan kareleri birer tarihi belge olarak geleceğe taşıyoruz" diye konuştu.