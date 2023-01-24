Yılın en başarılı uluslararası hekimi ödülü sahibini buldu

Uluslararası Kalite Ödülleri, İstanbul'da düzenlenen gala gecesi ile sahiplerini bulurken, yılın en başarılı uluslararası hekimi ödülüne Op. Dr. Ali Nevai layık görüldü.

Yurt içi ve yurt dışında plastik cerrahi alanında çok başarılı işler gerçekleştiren Op. Dr. Ali Nevai, 'Yılın en başarılı uluslararası hekimi' ödülünü aldı. Ödülünü gecenin sunucuları Özlem Yıldız ve Doğancan Özadlı'nın elinden alan Nevai, ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Hülya Yanıkdağ ve Ilker Bekar organizasyonu ile gerçekleşen Uluslararası Kalite Ödülleri Töreninde medya, sanat, iş ve cemiyet dünyasından pek çok isimin bir araya geldiği gecede Burcu Güneş bir birinden güzel parçalarla sahne aldı.

Op. Dr. Ali Nevai, bu zamana kadar yaptığı hizmetlerinden dolayı aldığı ödüllerle aranan doktorlar arasına girmeyi başardı.