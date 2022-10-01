Yılın En Efsaneleri Ödülleri, Maltepe'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yılın En İyi “Yılın En Efsane Fotoğrafçısı” ödülünü Burak Yıldırım aldı.

Legend Fashion dergisinin daha önce İngiltere ve Ukrayna'da düzenlediği ''Yılın En Efsaneleri'' ödül töreni, bu yıl Türkiye'de 2'nci kez gerçekleştirildi. Ödüller, yapılan oylamalar sonrası sahiplerini buldu. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı ödül “Yılın En Efsane Fotoğrafçısı” ödülünü Burak Yıldırım aldı. Kapadokya'da yaptığı çalışmalarla beğeni toplayan Burak Yıldırım, çalışma alanlarını genişleteceklerini belirtti. Organizasyonda sağlıktan sosyal medyaya müzikten tekstile kadar birçok alanda başarı gösteren isimlere ödülleri takdim edildi.

“Kendi tarzımıza uygun farklı çekimlerimiz var”

“Yılın En Efsane Fotoğrafçısı” ödülünü alan Burak Yıldırım ise, “Uzun yıllardır Kapadokya'da fotoğraf sanatıyla uğraşıyorum. Yaklaşık 20 yıldır fotoğrafçılık yapıyorum. Son yıllarda moda ve turistik fotoğraflar çekiyoruz. Kendi tarzımıza uygun farklı çekimlerimiz var. Bu gecede de ödüle layık görüldük. Bu tarz ödüller bizi işimize karşı daha da yakınlaştırıyor” diye konuştu.