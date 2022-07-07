Yılın en iyi futbol akademisi Paris Saint-Germain Academy

Türkiye'de İş Dünyası Dergisi, yılın girişimcilerini seçti. “Eğitime Değer Katanlar” kategorisinde “Yılın en iyi futbol akademisi" ödülüne PSG Academy Turkey layık görüldü.

“Yılın en iyi futbol akademisi" ödülüne PSG Academy Turkey Bodrum'da düzenlenen törende ödülü, Paris Saint-Germain Academy Kurucusu Nihat Uğurlu aldı. Ödül töreninde konuşan Uğurlu, “Ülke futbolu için önemli ve büyük yatırımlar yapıyoruz. Çünkü futbolu seviyoruz ve kazandığımız yine futbola yatırıyoruz. Türkiye pazarında lider olmak istiyoruz. Yerli bir Türk firmayız. Güven sağlıyoruz, eğitimde ve insan sağlığına uygun antrenman programları uyguluyoruz. Türkiye'de potansiyeline inandığımız çocuklara yatırım yapıyoruz. Futbol altyapılarını kurumsallaştırmanın peşindeyiz. Türkiye'de ilk etapta 20 şehir 30 lokasyonda Academy açacağız. İstanbul'da 3 lokasyon, Bursa'da 3 lokasyon, Ankara, Antalya, İzmir, Mersin, Trabzon, Erzurum ve Samsun'da açıldık. Paris Saint-Germain Academy olarak kendi futbol takımımızı kurduk. Paris Saint-Germain Academy Turkey çatısı altında eğitim alan sporculara yarışmacı kimliği oluşturmak için Türkiye Futbol Federasyonu liglerine sokuyoruz” diye konuştu.

Dünyaca ünlü Fransız kulübü Paris Saint-Germain'in resmi altyapı sistemi olan Paris Saint-Germain Academy, 26 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Türkiye'de faaliyetlerine başladı. Şu anda Türkiye'nin 11 ilinde 16 tesisi bulunmakta.