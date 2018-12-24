‘Yılın En İyi Güzellik Uzmanı' Songül Güney Erzurumlu seçildi

Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri'nde ‘Yılın En İyi Güzellik Uzmanı' kategorisinde Songül Güney Erzurumlu ödüle layık görüldü.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri, sahiplerini buldu. Törende, Türk ve Azeri, müzik, iş, sanat ve medya dünyasından isimler ödüllerine kavuştu. Gecede Yılın en iyi Güzellik Uzmanı kategorisinde Songül Güney Erzurumlu ödüle layık görüldü.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Erzurumlu, güzellik merkezlerinin İstanbul Maltepe'de faaliyet gösteren Mehmet Toprak Hastanesi içinde yer aldığı bilgisini vererek, “Gerek sağlık turizmi alanında yaptığımız başarılı çalışmalar gerekse de uzman kadromuzla sunduğumuz ileri teknoloji hizmetler sayesinde kısa zamanda büyük ilerleme sağladık. Bu başarımızı ödüllendiren kurumlara çok teşekkür ederim. Normal bir güzellik merkezinden farklı olarak hastane ortamında hizmet veriyoruz. Sağlık bakanlığının onayladığı tüm cihazları kullanabiliyoruz. Operasyonlara Hastanemizin uzmanları katılıyor. Türkiye'de çok az merkezde yer alan Ultera adı verilen teknoloji sayesinde ses dalgaları aracılığıyla cildin 5 yaş daha genç görünmesini sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda Bb glov adı verilen uygulama ile ciltte yer alan siyah leke veya kırışıklıkları adeta makyaj yapar gibi yok ediyoruz. Yara izi kapatma, akne ve cilt lekesi yok etme, sarkma, gıdı sorunu, alın çizgisi, yüz kırışıklıkları, kol sarması, saç ekimi, burun estetiği, göğüs ameliyatı, yüz germe, botoks, PRP ve Ultera gibi uygulamaları tek seansta yapabiliyoruz. Yurtdışında anlaşmalı acentelerimiz veya internet sitemiz üzerinden bize ulaşan hastaların konaklama, transfer gibi hizmetlerini sağlıyoruz. Misafirlerimizi hastane bünyesindeki VİP odalarda veya anlaşmalı hastenelerimizde ağırlıyoruz. sağlıyoruz. Ortalama 1 haftalık bir seyahatte tüm klinik çalışmalarını tamamlıyoruz” diye konuştu.