İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yılın en iyi oyuncusu Benzema oldu

2022 Ballon d’Or ödülünün sahibi Real Madrid’in yıldızı Karim Benzema’nın oldu.

2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema'nın oldu. Real Madrid formasıyla 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, LaLiga, İspanya Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa'yı kazanan Fransız yıldız kariyerinde ilk kez bu ödüle ulaştı.


Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden FIFA Ballon d'Or bu akşam sahibini buldu. Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema rakiplerini geçerek ödülü kazanan isim oldu. 2021-2022 sezonunda 27 golle LaLiga'da gol krallığı yaşayan Benzema, eflatun-beyazlılarla UEFA Şampiyonlar Ligi, LaLiga, İspanya Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa'yı kaldırdı. Geçtiğimiz sezon 46 maçta 44 gole imza atan 34 yaşındaki forvete, Ballon d'Or ödülünü eski hocası Zinedine Zidane takdim etti.



Ödüller sahiplerini buldu


Paris'te düzenlenen gecede diğer ödüller de sahiplerini buldu. Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy, Barcelona'dan Gavi'nin oldu. Bayern Münih'in Senegalli yıldızı Sadio Mane, ülkesinde yaptığı yardımlardan dolayı Socrates ödülüne layık görüldü. Kadınlarda Alexia Putellas üst üste ikinci kez Ballon d'or ödülünün sahibi oldu. Gecede ‘Yılın en iyi forveti'ne verilen ödül olan Gerd Müller Trophy ise Polonyalı golcü Robert Lewandowski'ye gitti. Real Madrid ile kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşayan Thibaut Courtois, yılın en iyi kalecisi ödülünü (Yachine Trophy) kazandı. Yılın en iyi kulübü ise Manchester City seçildi.



Ballon d'or oylamasında sıralama şöyle oluştu:


2. Sadio Mane


3. Kevin De Bruyne


4. Robert Lewandowski


5. Mohamed Salah


6. Kylian Mbappe


7. Thibaut Courtois


8. Vinicius Junior


9. Luka Modric


10. Erling Haaland


11. Heung-Min Son


12. Riyad Mahrez


13. Sebastien Haller


14. Fabinho


Rafael Leao


16. Virgil Van Dijk


17. Luis Diaz


Casemiro


Dusan Vlahovic


20. Cristiano Ronaldo


21. Harry Kane


22. Trent Alexander-Arnold


Phil Foden


Bernardo Silva


25. Darwin Nunez


Christopher Nkunku


Joshua Kimmich


Antonio Rüdiger


Mike Maignan


Joao Cancelo

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.