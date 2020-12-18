Yılın en uzun gecesinde Red Bull dinamik etkinlikler düzenleyecek

Yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta Red Bull Türkiye'nin sosyal medya kanallarında dinamik etkinlikler gerçekleşecek.

Yılın en uzun gecesi, Red Bull Türkiye sosyal medya kanallarında farklı etkinliklerle karşılanıyor. 21 Aralık Pazartesi gecesini; danstan gaming'e uzanan çeşitli etkinliklerle geçirecek takipçileri Red Bull Türkiye'nin sosyal medya kanalları, en uzun gece'nin yıldızı olmaya davet ediyor. Verilen bilgiye göre, dans dünyasının yetenekli isimleri Berk Çiçekgil ve Selen Öztürk, Red Bull Türkiye'nin video paylaşım platformu hesabı üzerinde dans tutkunlarını harekete çağırıyor. Markanın sosyal medya kanalı ise, ünlü yayıncılar Cantuğ “UNLOST” Özsoy, Necati "ZEON" Akçay, Berk ''RIP'' Tepe ve Alp TV oyunseverlere keyifli deneyimler sunacak.

Geceye hareketli bir başlangıç

Marka, video paylaşım platformu hesabı üzerinden 21 Aralık Pazartesi günü hareketli bir etkinlik düzenlenecek. En uzun gecenin yıldızı olmak için 18.00'dan ertesi sabah 7.00'a kadar sürecek dans düellosu herkesin katılımına açık olacak. Dans dünyasının yetenekli isimleri Berk Çiçekgil ve Selen Öztürk, takipçileri belirledikleri koreografiye davet edecek. Koreografiyi video paylaşım platformunun düet özelliğini kullanarak enuzungece etiketiyle Red Bull Türkiye'nin video paylaşım platformu hesabını etiketleyerek paylaşanlar arasından bir kişi dans kiti kazanacak.

Ünlü yayıncılar Cantuğ “UNLOST” Özsoy, Necati "ZEON" Akçay, Berk ‘'RIP'' Tepe ve Alp TV farklı bir kapışmanın kahramanları olacaklar. Ünlü yayıncılar, Türkiye'nin en büyük CS:GO kapışması olan Red Bull Flick için özel tasarlanmış 5 farklı oyun modu sunan haritalarda 2 takıma ayrılarak mücadele edecekler. 21 Aralık Pazartesi gecesi saat 19.00'da başlayacak canlı yayın 21.30'a kadar sürecek ve Red Bull Türkiye'nin sosyal medya kanalından canlı izlenebilecek.