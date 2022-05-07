Yılın ilk boğaz yarışı 50 yelkenliyle start aldı

Her yıl boğazda görsel bir şölene dönüşen 'BAU Bosphorus Sailing Cup', onlarca yelkenlinin katılımıyla start aldı. Yılın ilk boğaz yarışı olma özelliği taşıyan ve dünyanın tek doğal yelken yarışı izleme tribünü olan İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen yarışmada yelkenler İstanbullulara görsel şölen yaşattı.

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen BAU Bosphorus Sailing Cup, Asya ve Avrupa kıtalarının buluşma noktası olan İstanbul Boğazı'nda 50'ye aşkın yelkenliye ev sahipliği yaptı. BAU Beşiktaş Güney Kampüsü önünden start alan yelkenliler, 8 Mayıs Pazar günü Caddebostan-Adalar arasındaki şamandıra parkurunu tamamladıktan sonra etabı tamamlayacaklar.

Yarış hakkında bilgi veren Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Yelken Kulübü Derneği Başkanı Vedatcan Baltalı, “2007 yılında iki yelkenci tarafından kurulan kulübümüz 2016 yılında federe bir kulüp haline geldi. 2013 yılından itibaren de BAU Bosphorus Sailing Cup adı altında yılın ilk boğaz yarışını gerçekleştiriyoruz. Bu yarışa her yıl ilgi daha da artıyor. Yarışmamız hem katılımcı tekneler hem de dünyanın tek doğal yelken yarışı izleme tribünü olan İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz için İstanbul'da yaşayanlar tarafından oldukça ilgi görmeye devam ediyor. Bu yıl yarışmaya 50'ye yakın yat yarış yelkenlisi katılım gösterdi. Yarışımız Beşiktaş'ta başlayacak. Ardından teknelerimiz kuzey yönüne doğru Beykoz'a ilerleyecek. Sonrasında ise Anadolu Hisarı'ndaki şamandırayı dönüp Beşiktaş'ta final yapacaklar” dedi.

“Çekişmeli bir yarış olacak”

Hava durumunun yarış için oldukça iyi olduğunu belirten Baltalı, “Bu gerçekleştireceğimiz boğaz yarışı, dört etaplı yelken liginin final etabıdır. Geçtiğimiz etaplarda rüzgar pek lehimize olmadı ve dolayısıyla yarışlar çok fazla rekabetçi geçemedi. Ancak bugün İstanbul Boğazı'nda mükemmel bir rüzgar var. Kuzeyden esen bir rüzgarla karşı karşıyayız. Tekneler hem start aldığı zaman hem şamandıra dönüşlerinde hem de kuzeye doğru seyrederlerken bizi çok çekişmeli bir yarış bekliyor olacak” şeklinde konuştu.

“Boğazın ilk yarışı”

Yılın ilk boğaz yarışı gerçekleştirdiklerini aktaran Baltalı, “Bu yarışlar başladığımız ilk günden beri üniversitemizin destekleriyle gerçekleşiyor. Bugün çok güzel bir rüzgar var. Tüm yarışçılara temennimiz provalarının net olmasıdır” diye konuştu.

“Tüm İstanbullulara açık bir yarış olacak”

Üniversite olarak 10 yıldır yarışlara destek verdiklerini söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise, “Bugün boğazın ilk yarışını yapıyoruz. Yelkencilerin uzun zamandır beklediği o güzel rüzgarı bulabilecekleri ve tüm İstanbullulara açık bir yarış. Sezonun ilk yarışını gerçekleştiriyoruz. Bu yarışı 10 yıldır yapıyoruz ve üniversite olarak öğrencilerimizle hocalarımızla ve tüm personellerimizle destekliyoruz. 50'ye yakın takım var. Sadece üniversiteler, liseler değil sektörün de kendi yelken takımları var. Bir tekne içerisinde her yaş grubunu görebileceğimiz, yediden yetmişe tüm yelkenseverlerin, yelken sporcularının buluştuğu bir yarış oldu” şeklide konuştu.

Yarışmacıları tebrik eden Karadeniz, “Kulübümüz öğrencilerimizin girişimleriyle kuruldu. Bu yarışı da onlar organize ediyor ve biz de destek veriyoruz. Yelken sporu kadının, erkeğin ve her yaş grubunun buluştuğu bir spor. Gençleri yelken sporuna sahip çıktığı için kutluyorum” ifadelerinde bulundu.