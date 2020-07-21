Yılın ilk yarısında 18 bin şirket kapandı

2020'nin ilk 6 ayında 18 bin 140 şirket kapanırken, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artış madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe görüldü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, 2020'nin ilk yarısında kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artış görüldü. Geçen yıla kıyasla kapanan şirket sayısında en fazla artış yaşanan sektör yüzde 79 ile madencilik olurken ikinci sırada yüzde 66 ile gayrimenkul faaliyetleri ve üçüncü sırada ise yüzde 40 ile ulaştırma ve depolama şirketleri yer aldı. Adetsel bazda ilk 6 ayda 6 bin 905 toptan ve perakende ticaret şirketi kapanarak, toplam kapanan şirketlerin yüzde 30'undan fazlasını oluşturdu. Özellikle inşaat gibi geniş paydaşların olduğu sektörlerde şirketlerin kapanması domino etkisi oluşturdu.

"2 bin 957 inşaat şirketi kapandı"

Kapanan her şirketin farklı sektörlerdeki paydaşları üzerinde olumsuz bir etki oluşturduğunu ifade eden Ekonomi Politikaları Uzmanı Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu, "İnşaat sektöründe koronavirüs salgınıyla ilk kez karşılaştığımız mart ayından haziran ayındaki normalleşmeye kadar geçen sürede ekonomik olarak ciddi bir daralma yaşandı. Kapanan inşaat şirketleri, madencilik, taş ocakları ve gayrimenkul sektörlerini doğrudan etkiledi. Mali açıdan daha zayıf olan şahıs şirketlerinde bu durum daha net görüldü. Yalnızca 2020'nin ilk ayında 2 bin 957 inşaat şirketi kapanırken bunların bin 934'ünü müteahhit olarak sınıflandırılabilecek bireysel inşaat şirketleri oluşturdu. Buna bağlı olarak birçok tedarikçinin de işleri durma noktasına geldi. 2020'nin ilk yarısında yaşanan tüm bu sorunların 2020'nin ikinci yarısında devlet destekleriyle birlikte kapatılabileceğini düşünüyorum." dedi.

"2020 şirketler için sınav niteliğinde"

Bu zor dönemden başarıyla çıkan şirketlerin önümüzdeki dönem için büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Dr. Hatipağaoğlu, "Artan talepler ve bu talepleri karşılayacak şirketlerin sayısının azalması, şirketlerin yeni döneme ivme yakalayarak girişini sağlayabilir. Bunun haricinde koronavirüs salgınıyla birlikte yakın coğrafyamızdaki birçok ülkenin sınırlarını kapatarak içe kapanması yeni iş fırsatlarını da beraberinde getiriyor. İhracat için şirketlerimizin iş süreçlerini geliştirmesi bu dönemin en büyük öğretilerinden biri oldu." açıklamasında bulundu.