Fen ve Teknoloji Liseleri ile ‘IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri 2019'da “Best Talent Accelerator-En İyi Yetenek İvmelendirici” kategorisinde ‘Yılın Projesi Ödülü' Doğa Koleji'ne verildi.

7 Şubat tarihinde, 54 farklı şirketin 94 projesinin yarıştığı ‘IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri 2019'a, aday olan tek eğitim kurumu Doğa Koleji oldu.

“Bu ödül sadece bizim için değil, ülkemiz için de derin anlamlar taşıyor”

Bilişim ve dijital dönüşüm liderlerinden oluşan bağımsız kurul tarafından değerlendirilen projeler arasında Doğa Koleji “Talent Accelerator” dalında 1'inci oldu.

Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörü Hakan İnanır, Yılın En İyi Projesi ödülünü Koç Holding Grup Eski CIO'su Alpay Göğüş'ten aldı. Heyecanını ve mutluluğunu dile getiren İnanır,”Bu ödül sadece bizim için değil, ülkemiz için de derin anlamlar taşıyor. Bilişim sektöründeki nitelikli iş gücü eksikliği konusuna çözüm sunabilmek adına bu çalışmayı başlattık. Nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin bilincinde olarak eğitim programları ve projeler hazırlıyoruz. Aldığımız bu ödülle bir eğitim kurumu olmanın ötesinde, tüm sektörün insan kaynağı ihtiyacını karşılayan en doğru adres olduğumuzu kanıtladık” dedi.

Fen ve Teknoloji Liseleri'nin 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 3 kampüs ile başlayan faaliyetlerinin, 2018-2019 yılından itibaren 22 kampüse ulaşarak devam ettiğini aktaran İnanır, ”Dünyanın en büyük Fen ve Teknoloji Liseleri'nin kurulması ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapıyoruz. Türkiye başta olmak üzere dünyadaki tüm büyük şirketlerin teknoloji alanında istihdam edebilecekleri donanımda personel yetiştirmeyi hedefliyoruz. Projemizin hedeflerimizi destekleyici nitelikte olması, okulumuza başarıyı getiren en büyük etken oldu” diyerek cümlelerini sonlandırdı.