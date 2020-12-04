Yılın son asfalt çalışması Moda Caddesi'nde yapıldı

Yılın son asfalt çalışması ise Moda Caddesi'nde yapıldı.

Beylikdüzü'nü daha güzel ve modern bir görünüme kavuşturmak için cadde ve sokaklarda, yol ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdüren Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, mevsim şartlarının kış mevsimine dönmesinden dolayı 2020 yılının son asfalt kaplama çalışmasını Dereağzı Mahallesi'nde yer alan Moda Caddesi'nde gerçekleştirdi. Bu yıl içerisinde toplamda 130 cadde ve sokakta asfalt çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, aynı zamanda ilçeye 13 kilometre yeni yol da kazandırdı.

Yıl boyunca yeni açılan ve asfalt çalışması yapılan yollarda toplamda 70 bin ton asfalt kaplama malzemesi kullanılarak yaklaşık 27 kilometre asfalt yapıldığını ifade eden Fen İşleri Müdürü Hakan Baş, “Bu sene Fen İşleri Müdürlüğü olarak yaklaşık 130 cadde ve sokakta asfalt kaplama çalışması yaptık. Bunların toplam uzunluğu 27 kilometreyi buluyor. 13 kilometre yeni yol açtık ve bu 13 kilometrenin büyük kısmının asfalt kaplamasını tamamladık. Geri kalan kısmını 2021 yılı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. 70 bin ton asfalt kaplama malzemesi kullandık. Bu 70 bin tonun içerisinde yaklaşık olarak 6 bin tonunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi hibe asfalt olarak vermiştir. 2020 yılının son asfalt çalışmasını Dereağzı Mahallemizdeki Moda Caddesi'nde gerçekleştirdik. Moda Caddesi'ni 2019 yılı yaz ayında açmıştık. Altyapısını tamamlayarak son asfalt kaplamasını yapıyoruz. 2021 yılında kaldığımız yerden büyüyerek, daha çok cadde ve sokakta çalışma yapmak ve yepyeni yollar, sokaklar ve caddeler için planlamamızı şimdiden yapıyoruz” diye konuştu.