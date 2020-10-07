Yıllara göre 'Fahri Trafik Müfettişi' istatistikleri belli oldu

Böylelikle 2019 yılındaki FTM tutağına istinaden uygulanan ceza sayısı 377 bin 893 oldu.

Ajans Press'in, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre yıllara göre FTM istatistikleri belli oldu. Böylelikle 2019 yılındaki FTM tutağına istinaden uygulanan ceza sayısı 377 bin 893 olurken, 2015 yılında 220 bin 461, 2010 yılında 75 bin 390, 2005'te ise 118 bin 30 olduğu kaydedildi. Yıllar içinde ceza sayıları ile kıyaslama yapıldığında en çok cezanın geçen yıl kesildiği görüldü. Fahri Trafik Müfettişi sayıları incelendiğinde de geçen yıl 20 bin 287 kişinin olduğu gözlendi.

Medya takip kurumu Ajans Press, trafik cezaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, geçen yıl trafik cezaları ile alakalı 12 bin 448 haber çıkışı olduğu görüldü. Yine geçen yıl “Fahri Trafik Müfettişi” ile çıkan haber adedi ise 195 olarak kaydedilirken, Fahri Trafik Müfettişleri'nin en çok yerel basında konuşulduğu saptandı.