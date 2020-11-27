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Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı

Korona virüse yakalanan Teknik Direktör Yılmaz Vural, yoğun bakıma alınarak entübe edildi.


Türk futbolunun önemli teknik adamları arasında yer alan Yılmaz Vural, yeniden korona virüse yakalandı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan deneyimli çalıştırıcının, entübe edildiği öğrenildi. 67 yaşındaki teknik direktörün, haziran ayında da korona virüs testi pozitif çıkmış ve yaklaşık 1 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.



Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı


Fenerbahçe Kulübü de Yılmaz Vural için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan mesajda, "Sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Teknik Direktör Yılmaz Vural'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede iyi haberlerini duymayı temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Yılmaz Vural" ifadelerine yer verildi.

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