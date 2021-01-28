Yılsonu enflasyon tahmini yüzde 9,4

TCMB Başkanı Naci Ağbal,’’ Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz’’ dedi.
TCMB Başkanı Naci Ağbal,'' Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz'' dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, düzenlenen online toplantıda ocak ayı enflasyon raporunu sunarak 2021 enflasyon hedefini yüzde 9,4 şeklinde ortaya koydu. Ağbal,"Enflasyonda kalıcı düşüşe 2021'de yüzde 9,4, 2022'de yüzde 7, 2023 sonunda yüzde 5 sonuna gerileyerek istikrar sağlayacağını görüyoruz" şeklinde açıklama yaptı.