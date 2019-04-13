“Yitik Zaman” sergisi sanatseverlerle buluştu

Kültürel dokuları geleneksel ve modern bir üslupla sanata dönüştüren Ressam Cemal Toy'un “Yitik Zaman” isimli resim sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergi, 1 Mayıs'a kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Yaşadıklarını ve kendisinden önce yaşananları resme dönüştürerek izleyenlere şehre farklı bir gözle bakma imkanı tanıyan Ressam Cemal Toy, “Yitik Zaman” resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergisinin açılışına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“Şehirlerimizi kayıt altına alıyorlar”

Serginin açılışını gerçekleştiren Başkan Ömer Arısoy, “Hoca Ali Rıza, Süheyl Ünver ve Ahmet Yakupoğlu şehirlerimizin büyük bir kısmını resimle kayıt altına almış önemli ressamlarımızdır. İnşallah Cemal Hocamız da onların izinden giderek serinin yeni mensubu olur. Hocamızın başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca serginin hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve tüm davetlilere de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cemal Toy kimdir?

1969 yılında Kütahya'da doğan Cemal Toy, 1991 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Ressam Toy, yurt içi ve yurt dışında on iki karma sergiye katıldı ve on bir kişisel sergi açtı. Resimlerinde bütün bir insanlık macerasının yok olmuş veya olmaya yüz tutmuş kültürlerinin sembolleriyle işaret ettiği gerçekliğin izini süren Toy, resim çalışmalarını aynı arayışlar çerçevesinde Ayasofya'daki atölyesinde sürdürüyor. Ressam Toy, İstanbul'un dünden bugüne kültürel dokusunu resimlerinde geleneksel ve modern bir üslupla yansıtmaya devam ediyor.

Sanatçının Kişisel Sergileri;

1991 Aralık, Devlet Guzel Sanatlar Galerisi

1993 Aralık, Peyami Sanat Galerisi

1996 Ocak, Taksim Sanat Galerisi

1998 Mayıs, Akbank Beylerbeyi Sanat Galerisi

2000 Mart, Gelsenkirchen Alfred Schimid-Haus (Almanya)

2000 Nisan, Hamm System Bildungszentrum (Almanya)

2005 Aralık, Saint Benoit Fransız Lisesi

2014 Şubat, Die Farben Istanbul, Berlin JAK Jugend Akademie Der Kunste (Almanya)

2014 Mayıs, Die Farben Istanbuls, Hamm Kulturnacht (Almanya)

2014 Haziran, Les Couleurs D'Istanbul, Paris Institut Nénuphar (Fransa)

2015 Şubat, Tuvalden Yansıyan İstanbul, İstanbul Ticaret Üniversitesi

2019 Nisan, Yitik Zaman, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi