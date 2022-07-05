Yiyecek ve içecek sektörünün global oyuncuları İstanbul'da buluştu

Uluslararası yiyecek ve içecek sektörü markaları İstanbul'da buluştu. Fuarda işlenmiş gıda, içecek, şekerleme, gıda katkı maddeleri, gıda işleme ve ambalaj endüstrisinden ürünler sergilendi.

İşlenmiş gıda, içecek, şekerleme, gıda katkı maddeleri, gıda işleme ve ambalaj endüstrisinden ürünlerin sergilendiği F İstanbul Gıda, İçecek, İşleme ve Ambalaj Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı. Fuarda 300'ün üzerinde katılımcı firma ürünlerini sergilerken bunların içinde yurt dışından da firmalar bulunuyor. Azerbaycan, Belarus, Endonezya, Gürcistan, Hindistan, İran, Kazakistan, Mısır, Rusya ve Özbekistan gibi ülkeler başta olmak üzere 40 ülke katılım gösterdi. Fuarda dikkat çeken ürünler arasında ejder meyvesi ve para sirkesinin yanı sıra hurmadan yapılan farklı ürünler ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Doğal sirkeler stantlarda yerini aldı

Fuara katılan firma sahibi Zafer Murat Çakır, “Çok farklı bir stantla buradayız. Fuar çok hareketli başladı. Yabancı vatandaşlar çok fazla var. Ağırlıklı olarak Arap ve Afrika kökenli vatandaşlardan oluşuyor. Yerli vatandaşlarımızda bulunuyor. Fuara ilgi gösteriyorlar. Bizim pastamızın en büyük payı sirke. Firma olarak doğal geleneksel yöntemlerle sirke üretiyoruz. 250'nin üzerinde sirke çeşidimiz bulunuyor. Bunlar meyvelerden sebzelerden ve diğer gıdalardan oluşuyor. En farklı ürünlerimiz olarak ejder meyvesi ve para sirkesi yaptık. Paranın sirkesi olmaz biz sadece burada paranın bile sirkesini kurabiliriz anlamında böyle bir sirke hazırladık. İlk ana ürünümüz elma ve alıçtı sonrasında bunu daha farklı nasıl yapabiliriz diye düşündük ve birçok ürünü sirke haline getirdik. Ejder meyvesi Türkiye'de çok duyulmaya başlayınca bizde sirkesini yapalım dedik ve birçok kişi tarafından da beğenildi. Meyvenin tedariğini Antalya'dan gerçekleştirdik. Ürünlerimizin tamamı yerli. Bulgaristan, Fransa, Azerbaycan, Türkmenistan ve Dubai gibi ülkelerde varız” dedi.

“Hurmadan 35 çeşit ürün hazırladık”

Yurt dışından bir çok ülkeye hurma ürünleri satışı yaptığını dile getiren firma sahibi Mustafa Öztürk, “Yeni bir fuar ilk defa böyle bir fuar organizasyonuna katılıyorum. Fuara ilgi büyük. 2 gün devam edecek fuarın ilk gününde yerimizi aldık. Müşterilerimiz gelmeye başladı bizim için güzel geçiyor. Firma olarak hurmayı hedef seçtik. Hurmadan 35 çeşit ürün hazırladık. Hurmanın suyu, salatası, pekmezi ve marmelatı gibi birçok ürün var. Şeker yerine hurma ürünlerinin kullanılması için ürettik. Ürünlerimiz hem Türkiye'nin birçok şehrine hem de yurtdışına ürünlerimiz gönderiyoruz. Almanya, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelere ürünlerimiz gönderiyoruz. Bunların dışında birçok Ortadoğu ülkesine de ihracat yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Fuar 5-7 Temmuz tarihileri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.