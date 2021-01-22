YKS adaylarına yarıyıl tavsiyesi: Hedefiniz motivasyon kaynağınız olsun

MEB'in eğitim öğretim takviminde yer alan bilgilere göre ise yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlıyor. Pandemi nedeniyle 3 hafta boyunca sürecek yarıyıl tatilini verimli geçirmek isteyen üniversite adaylarına tavsiyelerde bulunan Eğitimci Abdülkadir Gayretli, “Hedefiniz sizin motivasyon kaynağınız olacak” dedi.

Üniversiteye hazırlanan adayların mutlaka bir ders programı oluşturması gerektiğinin altını çizen İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Programınıza uymaya özen gösterin. İnternetten hazır bir program almak yerine kendi programınızı oluşturun. Programınızın kendi durumunuza ve zamanınıza uygun olmasına dikkat edin. Programınızın yer aldığı kâğıda hedefinizi de yazın. Hedefiniz sizin motivasyon kaynağınız olacak” diye konuştu.

“Eksik konularınızı tamamlayın”

Yarıyıl tatilinin önemli bir ‘tekrar etme' fırsatı sağladığını belirten Gayretli, “Eksik konularınızı tamamlayın. Bildiğiniz konuları tekrar etmeyi unutmayın. Konu tekrarı yaparken konu testlerini de çözün. Bu testleri çözmek hem farklı soru tiplerini görmenizi sağlayacak hem de atladığınız noktaların ortaya çıkmasına sebep olacak. Henüz öğrenmediğiniz konulara hazırlık yapabilirsiniz. Birkaç kez hazırlanmanız o konuyu öğrenmenizi kolaylaştıracaktır” dedi.

“Edebi değeri olan kitaplar okuyun”

“Ders çalışırken mutlaka masanızda olun” uyarısında bulunan Gayretli, “Yatakta, TV karşısında ders çalışmak verimli olmayacağı gibi zaman kaybetmenize sebep olacaktır. Telefonunuzu ders çalıştığınız süre boyunca görmeyeceğiniz bir yere bırakın. Kitap okuyun. Özellikle son yıllarda değişen paragraf sorularını kolaylaştırmak için edebi değeri olan kitapları okuyun. Paragraf sorularını çözerken hem zaman kazanabilecek hem de soruyu anlamanız kolaylaşacaktır” şeklinde konuştu.

“Ailenize zaman ayırın”

Adayların, okul nedeniyle zaman ayıramadıkları hobileri için de yarıyıl tatilinin fırsat olduğunu söyleyen Gayretli, “Ailenize, arkadaşlarınıza zaman ayırın. Ara verdiğiniz oyunları oynayın. İzleyemediğiniz bir filmi izleyin. Bunları yaparken program dışına çıkmayın” ifadelerini kullandı.