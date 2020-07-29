YKS Birincisi Halid'in tercihi belli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavında görme engeline rağmen TYT (Temel Yeterlilik Testi) alanında 503 puanla Türkiye birinciliğini elde eden Uğur Okulları Aydın Kampüsü öğrencisi Halid Oğuz Serçe'nin tercihi Bahçeşehir Üniversitesi oldu.

Binlerce öğrencinin ter döktüğü YKS sonuçları açıklandı. Uğur Okulları Aydın Kampüsü Halid Oğuz Serçe, YKS sonuçlarına göre TYT (Temel Yeterlilik Testi) alanında 503 puanla Türkiye birinciliğini elde etti. Doğuştan yüzde 60 görme engeli bulunan Serçe, aynı zamanda EA (Eşit Ağırlılık) alanında da Türkiye ikincisi oldu. Mutluluğunu ailesi ve okulunda öğretmenleriyle paylaşan Halid Oğuz Serçe, doğuştan optik sinirlerdeki gen eksikliği nedeniyle yüzde 60 görme engeli bulunduğunu, başarısının sırrının, çok çalışmak ve sosyal hayattan kopmamak olduğunu söyledi. Engeli nedeniyle çok yakından bakmadığı sürece net olarak göremeyen Serçe, hedefinin, psikoloji alanında uzmanlaşmak olduğunu dile getirdi.

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Psikoloji Bölümünde eğitimine devam edecek olan Serçe'nin geleceğinin kendilerine emanet olduğunu, Türkiye'nin neresinde olursa olsun çeşitli imkansızlıklarına rağmen başarılı olan gençleri üniversitelerinde desteklemeye her zaman hazır olduklarını belirtti.

Hayalleri yolunda ilk adımı attı

Sınava hazırlanırken soruların fotoğrafını çekip ekranda büyüterek çözüm yaptığını söyleyen Serçe, BAU Global Başkanı, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ile bir araya geldi. Serçe, tercihinin, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü olduğunu, hayallerine kavuşmanın önemli bir adımı olacağını söyledi.

Her türlü destekçisiyiz

Serçe'nin mutluluğu ve heyecanına ortak olup tebrik eden Yücel, geleceğinin kendilerine emanet olduğunu dile getirerek, “Halid, engeline rağmen büyük bir başarıya imza attı. Hiçbir engelin hedeflere ulaşmada engel olamayacağını hepimize gösterdi. Bundan sonra da bizimle. Sağlığı dahil her konuda destekçisiyiz. Hem üniversitemizde hem de ileriki eğitim yolculuğunda yurtdışında da yanında olacağız. Ülkemizi gururla temsil edecek önemli bir bilim insanı olması için tüm gücümüzü kullanacağız” dedi.

Başarının coğrafyası yok

Serçe de dahil YKS'nin açıklanmasıyla kendilerine ait Türkiye'nin dört bir tarafındaki eğitim kurumlarından güzel haberler aldıklarını belirten Yücel, “Eğitim verdiğimiz Silopi'de 8 öğrencimiz, Ergani'de 25 öğrencimiz Tıp Fakültesine girmeye hak kazanmış. Ne kadar büyük bir mutluluk. Başarının coğrafyası yok. Bu başarıları duydukça ülkem adına seviniyorum ve geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerle gurur duyuyorum. Türkiye'nin neresinde olursa olsun çeşitli imkansızlıklarına rağmen başarılı olan gençleri üniversitemizde desteklemeye her zaman hazırız” dedi.