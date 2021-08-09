YKS tercih danışma noktaları üniversite adaylarının hizmetinde

500 Evler Caddesi, Küçükköy Meydanı ve Pazariçi Mahallesi'nde kurulan Tercih Danışma Noktaları, öğrencilerin doğru tercih yapmalarına katkı sağlıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi, gençlerin gelecekteki mesleklerini belirleyip, kariyerlerine yön verecekleri bu kritik süreçte üniversite adaylarını yalnız bırakmadı. Öğrencilerin tercihlerini doğru ve bilinçli şekilde yapmalarına destek olmak amacıyla 500 Evler Caddesi, Küçükköy Saat Kulesi yanı ve Pazariçi Mahallesi Çeşme Taksi Durağı arkasında YKS Tercih Danışma Noktaları kuruldu.

Doğru tercih için danışmanlık hizmeti veriliyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi Tercih Danışma Noktalarında rehber öğretmenler gençlere, puan, başarı sıralaması, üniversite kontenjanı ve ilgi alanı gibi kriterler doğrultusunda, tercih danışmanlık hizmeti sunuyor. Öğrencilerin merak ettiği konular hakkında bilgiler veren öğretmenler, doğru tercih için tüm detayları göz önünde bulundurarak yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyor. Tercih Danışma Noktaları, 20 Ağustos tarihine kadar 10.00-18.30 saatleri arasında öğrencilere hizmet vermeye devam edecek.