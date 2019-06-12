YKS'de dikkat edilmesi gereken önemli noktalar

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek üniversite adayı öğrenciler heyecan ve stres içinde gün sayıyor. Sınava az bir süre kala sınav kaygısı yaşayan öğrencilere önerilerde bulunan Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman, sınavda dikkat edilmesi gereken önemli noktalara değindi.

Üniversiteye girişte bu yıl ikinci kez uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. 15 ve 16 Haziran'da yapılacak olan YKS ile birlikte adaylar, okumak istedikleri bölüme girmek için TYT, AYT ve YDT sınavlarında ter dökecekler. Sınava kısa bir süre kala adaylara son tavsiyelerde bulunan Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman, öğrencilerin bu süreçte sınav kaygısını artıracak olumsuz düşüncelerden sıyrılmalarını önerdi.

“Olumsuz düşünceler sınav kaygısını tetikliyor”

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin psikolojik olarak da sınava hazırlanmaları gerektiğini ifade eden Sibel İzgiman, adaylarının sınav kaygısına yönelik şu önerilerde bulundu:

“Sınav kaygısını tetikleyen nedenlerin başında olumsuz düşünceler yer alıyor. Dolayısıyla adayların kendilerine inanmaları, başaracaklarını ve ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünmeleri gerekiyor. Bu kaygıyı kendi düşünceleriyle birlikte çevre ve aileler de tetikleyebiliyor. Kaygı bulaşıcıdır. Bu nedenle ailelerin sakin kalması, öğrencilerin çevresindeki insanların ise destekleyici olmaları gerekiyor. Adayların kendilerine inanmalarını ve güvenmelerini istiyoruz. ‘Keşke daha çok çalışsaydım. Zamanı daha iyi değerlendirseydim' diye geçmişe yönelik herhangi bir değerlendirme yapmasınlar. Sınavlarına odaklansınlar.”

“Sınava en iyi hazırlık stratejisi deneme sınavı çözmek”

Öğrencilerin sınava kalan süreyi iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen İzgiman, “Adaylar Cuma gününe kadar deneme sınavı çözebilirler. Çünkü sınava son birkaç gün kala en iyi hazırlık stratejisi öğrencilerin deneme sınavı çözmeleridir. Bunun yanı sıra daha önce girmiş oldukları sınav kitapçıklarını inceleyerek, boş bıraktıkları ve yanlış yaptıkları sorulara bakabilirler. İsteyen öğrenciler genel konu tekrarı da yapabilir. Sınava son bir gün kala çalışmalarını sonlandırmalılar ve artık dinlenmeye vakit ayırmalılar” dedi.

“Adaylar biyolojik saatlerini sınava göre hazırlamalı”

Aday öğrencilerin biyolojik saatlerini üniversite sınavına göre hazırlamaları gerektiğinin altını çizen İzgiman, adayların günlük rutinlerini bozacak aktivitelerden uzak durmalarını önerdi. İzgiman, tavsiyelerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Öğrenciler sabah erken kalkacak şekilde uyku düzenlerini şimdiden sağlamalılar. Sınava girmeden önce hafif bir kahvaltı yapmak sınava daha enerjik girmelerini destekleyecektir. Bu süreçte kahvaltı rutinlerini oluşturabilirler. Son gün çok fazla dışarıda vakit geçirmesinler. Günlük ev rutininde vakit geçirebilirler. Bu süreçte çok özel bir aktivite, planlama yapmalarına gerek yok. Çünkü özel bir planlama yapıldığında sınava yüklenen anlam da artıyor. O yüzden öğrenci, bir gününü nasıl geçiriyorsa sınava kalan süreyi de ona benzer şekilde değerlendirsin.”

“Adaylar sınav öncesi oluşturdukları stratejiyi sınavda da uygulamalı”

İzgiman, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) adayların nasıl bir strateji izlemeleri gerektiğini şu ifadelerle aktardı:

“Öğrenciler yıl içinde hangi testten başlayacaklarına ve zamanı nasıl yöneteceklerine dair bir strateji geliştirmiş olmalılar. Dolayısıyla geliştirmiş oldukları stratejileri sınav anında da aynı şeklide uygulamalarını istiyoruz. Sınav anında test sıralamalarını ve zaman planlamalarını değiştirmesinler. Sınavda mutlaka turlama tekniğini kullansınlar. Yani öğrenciler bir teste başladıktan sonra yapamadıkları soruları boş bırakıp, test sonunda o sorulara tekrar dönsünler. Nitekim sınavları analiz ettiğimizde, TYT'yi genel bir sınav olarak değerlendirebiliriz. AYT'de ise öğrenciler hangi puan türünden tercih yapacaklarsa bunlara yönelik testleri çözmeliler. Tıp ya da Mühendislik isteyen öğrenciler Matematik ve Fen Bilimleri testlerini çözmeliler. Hukuk, Psikoloji gibi bölümleri isteyen öğrenciler ise Matematik, Edebiyat ve Sosyal Bilimler 1 testini çözmeli. Dolayısıyla puan türlerine göre baktığımızda adayların AYT'de iki testten sorumlu olduklarını söyleyebiliriz. Bu bakımdan AYT'de zaman planı yapmak biraz daha kolay. TYT ise biraz daha heyecanlı ve kaygılı geçebilir. Ancak adaylar şimdiye kadar oluşturdukları sınav stratejilerini değiştirmezlerse başarılı olacaklardır.”

Sınav öncesi son hazırlıklar neler?

Sınav öncesi yapılacak son hazırlıkları anlatan Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman, “Adaylar sınava girecekleri binayı önceden mutlaka gidip görmeliler. Sınav günü en geç saat 09:00'da sınava girecekleri binanın önünde hazır bulunmalılar ve buna göre ulaşım planı yapmalılar. Sınava girerken yanlarında sadece resimli sınava giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini bulundurmalılar. Bunun dışında adaylar mutlaka ÖSYM'nin web sayfasını takip etsinler. Burada sınava yönelik son hatırlatmalara bakmaları onlar için faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.

Sınavdan sonra öğrencileri iki önemli tarihin beklediğini de hatırlatan İzgiman, “Bunlardan ilki 18-26 Haziran. Öğrenciler üniversiteye sadece sınavdan aldıkları puanla yerleşmiyor. Okuldan gelen diploma puanlarının bir kısmı sınav puanlarına eklenecek ve yerleşme puanı oluşturulacak. ÖSYM de, 18 Haziran tarihi itibariyle öğrencilerin diploma puanlarını Aday İşlemleri Sistemi'nde yayınlayacak. Her öğrencinin Aday İşlemleri Sistemi'ne girip, diploma puanlarını, eğitim bilgilerini onaylaması gerekiyor. Eğer bir hata ya da değişiklik varsa e-Okul sistemi üzerinden bu bilgilerin düzeltilmesi gerekiyor. Sonrasında ise tercih dönemi var. YKS sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak. Bu süreç sınav süreci kadar önemli. Adaylar üniversite ve bölümlerini seçecekler. Dolayısıyla 18 Temmuz'a kadar tercih listesinde bulundurmak istedikleri üniversiteleri çok iyi araştırsınlar” diyerek sözlerini sonlandırdı.

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te düzenlenecek ve adaylara 135 dakika süre verilecek. 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testi (AYT), 15.45'te ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. AYT'de adaylara 180 dakika, YDT'de ise 120 dakika süre tanınacak.