YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı tamamlandı. Sürenin yeterli olduğunu dile getiren birçok aday soruların da kolay olduğunu söyledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adayların sınav merkezlerine girişleri saat 10.00'da son buldu. Geç kalan öğrenciler sınava alınmadı.

3 milyonu aşkın öğrencinin katıldığı sınav, saat 10.15 itibariyle başladı. Sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası adayların sınav salonlarından çıkışlarına izin verilmedi. Süresi 165 dakika olarak belirlenen TYT sınavı, saat 13.00'da sona buldu.

Bir senelik yoğun temponun ardından ilk oturumdan çıkan adaylar, ailelerinin yanına koştu. Adayların çoğu, sınav için ayrılan sürenin yeterli olduğunu ifade ederken soruların kolay olduğunu söyledi. Sınavdan morali bozuk çıkanlar ise konuşmayarak ailelerinin yanına gitti.

“Sorular çok kolaydı”

İstanbul Üniversitesinde TYT sınavına giren adaylar arasındaki Melis Duran, “Sayısal biraz zorladı. Onun dışında sözel edebiyat güzeldi. Sorular çok kolaydı. Memnun kaldım. Hakkımızda hayırlısı olsun. Yarın ve haftaya 2 sınava daha gireceğiz. Onların da güzel geçmesini temenni ediyorum. Psikoloji istiyorum. Duruma göre değişebilir” dedi.

Melis Duran'ın babası Mesut Duran, “Öncelikle, gençlerin geleceği için zor bir sınav. Onların güzel geleceği olan bir imtihan olmasını temenni ediyorum. Dilerim ki herkes başarılı olsun” diye konuştu.

“Sorular yoruma dayalıydı”

Çok iyi bir hazırlık yapmadığını söyleyen Hilal Atkın, “Güzel geçti. Son sınavımın üzerinden baya geçmişti. Güncel eğitim gören arkadaşlara göre çok iyi bir hazırlık yapmadım. Sorular bana yoruma dayalı gibi geldi. Açıkçası çok zorlanmadım. Özellikle matematik bilgiye dayalı değildi. Mantık üzerinden ilerlenebilecek sorular ağırlıktaydı. Beklentim iyi yönde. İngilizce mütercim-tercümanlık hedefliyorum” şeklinde konuştu.

“Sınav sürelerinin arttırılması avantajlı olmuş”

Sınavın beklediğinden iyi geçtiğini dile getiren Eren Coşkun, “Sınav sürelerinin arttırılması avantajlı olmuş. Daha önceki senede girmedim. Kıyaslama yapamıyorum ama sonuç olarak daha iyi olduğuna eminim. Bu sene deneyip görmek istiyorum. Eğer açığımı görürsem onun üzerine ilerleyeceğim. Aklımda birkaç hedef var. Tutarsa devam ederim. Meslek lisesi çıkışlıyım. Makine mühendisliği istiyorum. Ekonomi de olabilir. Biraz akışına bıraktım” dedi.