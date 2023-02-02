YKS'ye meslek seçimine göre hazırlanın

Akçay, “Mesleki hedefiniz istikametinde hangi sınava gireceğinizi netleştirin” diyerek, “Sadece önlisans düşünen ya da Yabancı Dil Testinden (YDS) tercih yapacak aday öğrenciler, Alan Yeterlilik Testine (AYT) hazırlanarak vakit harcamayın” ifadelerini kullandı.

Eğitim Koçu Hatice Nilgün Akçay, üniversite aday öğrencilerine önemli tavsiyelerde bulundu. Akçay, öğrencilere, “Mesleki hedefiniz istikametinde hangi sınava gireceğinizi netleştirin” diyerek, hangi sınavlara hazırlanıp, hazırlanılmaması gerektiği ile ilgili bilgi verdi. Akçay, “Sadece önlisans düşünen ya da Yabancı Dil Testi'nden (YDS) tercih yapacak aday öğrenciler, Alan Yeterlilik Testine (AYT) hazırlanarak vakit harcamayın” şeklinde konuştu.

“Eksik alanları belirlemek faydalı olacaktır”

Çalışmanın dışında zaman yönetiminin de hedefler istikametinde önemli olduğunu belirten Akçay, “Yaklaşık dört buçuk aylık süreçte tüm ders ve konuları çalışmaktan ziyade eksik alanları belirlemek faydalı olacaktır. Önlisans (İki yıllık) düşünen aday öğrencilerimiz Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı uygulaması ve sınav sonucuna göre hangi konularda eksiklerinin olduğunu belirlemesi, bu istikamette çalışma planı yapması uygun olacaktır. Lisans (4 yıllık üniversite) düşünen aday öğrencilerimiz ise Temel Yeterlilik Testine (TYT) ve Alan Yeterlilik Testine (AYT) girerek, eksik oldukları konularda planlamalarını yapabilir. Yabancı Dil Testine (YDT) girecek aday öğrencilerimiz de mutlaka Yabancı Dil Testi uygulamalılar” dedi.

“Hedef belirlemek, vazgeçmemek, tekrar etmek”

Üniversite düşünen aday öğrencilerin zaman yönetimi açısından Temel Yeterlilik Testinden (TYT) bir eksiğinin kalmamış olması gerektiğini söyleyen İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Eğitim Koçu Hatice Nilgün Akçay, çalışma alanının da önemli olduğu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çalışma odanızın düzenli, çok eşya olmaması ve çalışma masanızın yatağınızla karşı karşıya olmaması, (mümkünse çalışırken arkanız yatağa dönük olsun) rahat çalışmanız açısından önem arz ediyor. Her bireyin çalışma planı kişiye özel olmalı. Bunun için ortaöğretimde eğitim gören aday öğrencilerimiz için okullarındaki rehber öğretmenlerinden destek alabilirler. Mezun olan aday öğrencilerimiz ise gittikleri kurs merkezlerindeki rehber öğretmenlerinden destek alabilirler. Ders programı ne kadar kişiye özel olsa da genel olan belli başlı durumlar her aday için aynıdır. Örneğin, hedef belirlemek, vazgeçmemek, tekrar etmek ve en önemlisi kitap okumak. Özelikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavının temel amacı bilgi birikimlerini ölçerken, okuduğunu anlamak ve yorumlamak diyebilirim.”