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Yoga Academy, 101. merkezini açtı

Yoga Academy 101.

merkezini Sancaktepe'de açtı. Dün hizmete giren ve dünyanın en donanımlı merkezleden biri olan yeni şubenin açılışını Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf yaptı.


Yogayı gerçek anlamda spor olarak yapmak isteyenlerin Orijinal Yoga Sistemi çalışmalarına katılabileceği ve dünyanın en donanımlı Yoga merkezlerinden biri olan Yoga Academy, 101. merkezini Sancaktepe'de hizmete girdi. Yoganın pratik ve teorik olarak en geniş anlamda sunulacağı mekanının Yoga Antrenörü Sedef Görgünay açtı. Uzun yıllar Orijinal Yoga Sistemi üzerine uzmanlaşan Görgünay açılışta yaptığı konuşmada, “Amacımız Yogayı olduğu gibi orijinal haliyle sunmak. Bu şekilde uygulandığında Yoga evrensel bir spordur ve tüm sporların temelinde Orijinal Yoga Sistemi teknikleri vardır. Dünyada, Yoga literatürüne ait en kapsamlı yayınlara da ulaşabileceğiniz merkezimizde 0'dan 100'e herkesin uygulayabileceği Orijinal Yoga Sistemi seansları var. Yoga sporunun faydalarından ailece faydalanabilirsiniz. Herkesi yogayı keşfetmeye davet ediyoruz. Merkezimizde her seviye Yoga çalışmasının yanı sıra nefes, biyoenerji, derin gevşeme teknikleri de uygulanacaktır. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam isteyenlere ilk çalışmalar bizim hediyemiz olacaktır” dedi.


Açılışta açıklama yapan Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı (UYF) Akif Manaf ise şunları söyledi:


“Yoga tüm sporların temelinde vardır anlayışı ile herkesi kucaklayacak huzurlu, sportif, çağdaş bir Yoga merkezi açıldı. Amacımız bu spor dalından daha çok insanın faydalanması. Bunun için ülkemizde 3 yıldır Yoga Şampiyonaları düzenliyoruz, yabancı sporcuları da davet ediyoruz. Yoganın spor olduğu anlayışını ülkemizde ve dünyada yaygınlaştırmak ve olimpiyat yolunu açmak üzere uluslararası çalışmalar yapıyoruz.”

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