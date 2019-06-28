“Yoga Buluşması”na kadınların ilgisi büyük oldu

Büyükçekmece Belediyesi'nin "Matını Al Gel" sloganı ile başlattığı Yoga Buluşması'na Büyükçekmeceli kadınların ilgisi yoğun oldu.

Büyükçekmece Kordonboyu kumsalında gerçekleşen Yoga Buluşması'nda nefes egzersizleri ve temel düzeyde yoga egzersizleri, rahatlatıcı bir müzik eşliğinde uygulamalı olarak anlatıldı.

“Yoga'nın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri tartışılmaz”

Büyükçekmece Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün “Matını Al Gel” sloganı ile başlattığı buluşmaya Büyükçekmeceli kadınlar ile birlikte katılan Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Büyükçekmece genelinde 2 yıldan bu yana 8 ayrı bölgede sürdürülen Yoga eğitimlerine kayıtlı bin 375 kişi katıldığını hatırlatarak; “Günlük yaşamın koşturması içinde stres altında yaşayan kişilerin yanlış nefes aldığı ve gitgide dengesini kaybettiği bilinen bir gerçektir. Araştırmalar nefes ve denge çalışmalarının çağımızın en büyük hastalığı olan Alzheimer'ı önlemede etkin olduğunu göstermektedir. Vücuttaki toksinlerin yüzde 80'i nefes yoluyla atıldığından, yoganın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri tartışılmaz boyuttadır. Biz de Büyükçekmece Belediyesi olarak yogayı yaygınlaştırarak, daha fazla insanımıza hem spor, hem de sağlıklı bir yaşam sürmeleri için destek veriyoruz” diye konuştu.