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Yoğun kar yağışı nedeniyle profesyonel liglerde 13 maç ertelendi

Ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle bu hafta Spor Toto 1.

Lig, TFF 1, 2 ve 3. Lig'de toplam 13 maç ertelendi.


Yoğun kar yağışı tüm ülkeyi etkisi altına alırken, bundan futbol müsabakaları da etkilendi. Bu hafta Spor Toto 1. Lig, TFF 1, 2 ve 3. Lig'de birçok müsabaka kar engeline takıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), söz konusu liglerdeki toplam 13 mücadeleyi olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.


Spor Toto 1. Lig, TFF 1, 2 ve 3. Lig'de ertelenen maçlar şöyle:



Boluspor - Tuzlaspor


Somaspor - Adıyaman Futbol Kulübü


Silahtaroğlu Van Spor FK - Afjet Afyonspor


Sancaktepe Futbol Kulübü - Karaman Belediyespor


Kahta 02 Spor - Osmaniye Futbol Kulübü


Nevşehir Belediyespor - Artvin Hopaspor


Hendekspor - Bergama Belediyespor


Erbaaspor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor


Elazığspor - Başkent Gözgözler Akademi FK


68 Aksaray Belediyespor - 52 Orduspor FK


Darıca Gençlerbirliği - Çarşambaspor


Kardemir Karabükspor - Çankaya FK


Gümüşhane Sportif Faaliyetler - Büyükçekmece Tepecikspor

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