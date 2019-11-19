Yoğun sis İstanbul Havalimanı yolunda kazayı beraberinde getirdi

Orta şeritten sağ şeride geçen tırın bariyerler sayesinde devrilmekten son anda kurtulduğu öğrenildi.

Olay saat 09.30 sıralarında İstanbul Havalimanı yolu Kemerburgaz istikameti Fatih Gişelerine yakın bir noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gümrük malları taşıyan Sırbistan plakalı tırın sürücüsü M.D (35) yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metrenin altına düştüğü yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Kazayla birlikte sürüklenen tır takıldığı bariyerler sayesinde devrilmekten son anda kurtuldu. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve otoyol ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tıra saplanan bariyerleri kurtarıcı aracıyla keserek kurtarırken ekipler yoğun sis nedeniyle çalışmakta güçlük çekti. Tır çekici aracıyla çekilirken otoyol ekipleri kazayla ilgili işlem başlattı.