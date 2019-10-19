İhlas Haber Ajansı

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Yoğun sisin oluşturduğu manzara havadan görüntülendi

İstanbul’da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sisin binaların çatılarına kadar inmesiyle oluşan manzara hayran bıraktı. Sis içerisinde kaybolan Çamlıca Kulesi ve binalar havadan görüntülendi.


İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis bazı bölgelerde binaları çevrelerken bazı bölgelerde de binaların çatılarına kadar indiği görüldü. Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi de sis nedeniyle adeta kayboldu. Yoğun sisin oluşturduğu manzara görenlerde hayranlık uyandırdı. Hayranlık uyandıran sis manzarası drone ile havadan görüntülendi.

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