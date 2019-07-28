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Yoğurt yiyerek çeyrek altın kazandı

58’incisi düzenlenen Silivri Yoğurt Festivali kapsamında gerçekleşen geleneksel yoğurt yeme yarışması bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

58'incisi düzenlenen Silivri Yoğurt Festivali kapsamında gerçekleşen geleneksel yoğurt yeme yarışması bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Tepsi yoğurdunun içinde elleri bağlı bir şekilde altını bulan Kadir Memiş oldu.


Bu yıl 58'incisi düzenlenen Silivri Yoğurt Festivali'nin geleneksel yoğurt yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Yoğurdun içinde saklanan altını bulmak için yapılan yarışmaya Kadir Memiş ve Sera Erdoğan katıldı. Yarışmacılar, elleri bağlı şekilde kaşık kullanmadan yoğurt yiyerek çeyrek altını bulmaya çalıştı. Tepsideki yoğurdun içine saklanan altını bulma yarışı bir hayli çekişmeli geçti. Zorlu mücadelede galip gelen Kadir Memiş oldu.

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