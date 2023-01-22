Yokuş aşağı indikleri bisikletle kaza yaptılar: 2 çocuk yaralandı

Pendik'te bir bisiklete binen iki çocuk, yokuş aşağı inerken bina bahçesinin demir kapısına çarptı. Ağır yaralanan 2 çocuk yoğun bakımda tedavi altına alınırken, kaza anı ve sonrasında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Pendik'te 20 Ocak'ta saat 14.30 sıralarında, bindikleri bisikletle yokuş aşağı hızla ilerleyen iki çocuk, manevra yapınca bisiklet kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı, ardından bina bahçesinin demir kapısına çarptı. Çocuklardan biri demir kapıya çarpıp yere savruldu. Diğer çocuk ise bina ile kaldırım arasındaki boşluğa bisikletle beraber düştü. Çevredekiler çocuklara yardım etmek için olay yerine panik içerisinde geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki çocuğu da yaralı halde hastaneye götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri de kazanın yaşandığı yerde ve bisiklet üzerinde çalışma yürüttü. Çocukların hastanede yoğun bakım servisinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazanın yaşandığı yerde esnaf olan Enes Akyüz, "İki çocuk bu rampadan aşağı geliyor. Herhalde frenleri tutmuyor. Ya da araba mı ne çıkıyor karşılarına. Oradan şu duvara giriyorlar. Biri aşağı düşüyor. Diğeri de kafayı şuradaki demire vuruyor. 10 dakika sonra ambulans geliyor. Müdahale ettiler alıp götürdüler. İki kişiydiler biri 9 diğeri 13 yaşlarındaydı, küçük çocuklardı” dedi.

Öte yandan kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocukların kullandığı bisiklet demir kapıya çarpıyor ve bina boşluğuna düşüyor. Bir çocuğun kapıya çarpıp bina bahçesi önünde kaldığı, diğer çocuğun ise bisikletle beraber bina boşluğuna düştüğü görülüyor. Sonrasında ise vatandaşların olay yerine panik içerisinde geldiği, yaralı çocuğun sedyeyle götürüldüğü ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptıkları görülüyor.