İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yokuş aşağıya seyreden kamyon önce araca çarptı sonra devrildi: 1 yaralı

Büyükçekmece’de yokuş aşağıya seyreden kamyonet sürücüsü önce önündeki araca ardından da elektrik direklerine çarptı.

Büyükçekmece'de yokuş aşağıya seyreden kamyonet sürücüsü önce önündeki araca ardından da elektrik direklerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrilerek yan yatarken sürücü de hafif şekilde yaralandı.


Kaza, 19 Mayıs Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağıya seyreden kamyonet sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önüne çıkan binek otomobile çarpan kamyon, daha sonra elektrik direklerine çarpıp devrildi. Kamyon sürücüsü devrilen aracın içinde yaralandı. Hafif yaralanan sürücü kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.