Yokuş yukarı giden kamyon, yükü ağır gelince şaha kalktı

Esenyurt’ta yokuş yukarı yolda yükü ağır gelen kamyonun ön tekerleri havaya kalktı.
Esenyurt'ta yokuş yukarı yolda yükü ağır gelen kamyonun ön tekerleri havaya kalktı. Oluşan ilginç görüntü vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Olay fabrikalar bölgesinde dün meydana geldi. Kamyon kasasındaki yük yokuş yukarı yolda geriye doğru kaydı. Yükün geri doğru kaymasıyla kamyonun ön tekerleri havaya kalktı. Kamyonun ön tekerlerinin havadayken ilginç anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.