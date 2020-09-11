Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcısına motosikleti ile yardım etti

İstanbul'da atık kağıt yüklü arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlanan gence yoldan geçen bir vatandaş motosikleti ile yardım etti. Görenlerin takdirini kazanan o anlar objektiflere yansıdı.

Bahçelievler'de atık kağıt yüklü arabasıyla yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcısına bir vatandaş motosikletiyle yardım etti. Bahçelievler Yenibosna'da atık kağıt yüklü el arabasıyla yokuş çıkmakta zorlanan gencin imdadına motosiklet ile su dağıtan vatandaş yetişti. Motosiklet sürücüsü atık kağıt yüklü el arabasını arkadan iterek zorlanan gencin yokuşu çıkmasını sağladı.