Yol kenarına terk edilmişti, belediye ekipleri tarafından rehabilitasyon merkezine götürüldü

Sabahın erken saatlerinde Piyalepaşa Bulvarı'nda yol kenarında bulunan bir trafik tabelasına zincirle bağlanarak terk edilen köpek, yardım etmek için yanına yaklaşmaya çalışan vatandaşlara korkuyla saldırırdı. Bunun üzerine vatandaşlar, köpeğe yardım edebilmek için belediye ekiplerine haber verdi. Şişli Belediyesi'nin ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek, kıskaç ile korkudan saldırganlaşan hayvanı tutarak bağlı olduğu yerden kurtardı. Soğuktan titrediği görülen hayvan, belediye ekiplerinin kontrolünde araca bindirilerek tedavisi yapılmak üzere rehabilitasyon merkezine götürüldü.