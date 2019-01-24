İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yol kenarına terk edilmişti, belediye ekipleri tarafından rehabilitasyon merkezine götürüldü

Yol kenarındaki trafik tabelasına bağlanarak terk edilen köpek, belediye ekipleri tarafından alınarak rehabilitasyon merkezine götürüldü.


Sabahın erken saatlerinde Piyalepaşa Bulvarı'nda yol kenarında bulunan bir trafik tabelasına zincirle bağlanarak terk edilen köpek, yardım etmek için yanına yaklaşmaya çalışan vatandaşlara korkuyla saldırırdı. Bunun üzerine vatandaşlar, köpeğe yardım edebilmek için belediye ekiplerine haber verdi. Şişli Belediyesi'nin ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek, kıskaç ile korkudan saldırganlaşan hayvanı tutarak bağlı olduğu yerden kurtardı. Soğuktan titrediği görülen hayvan, belediye ekiplerinin kontrolünde araca bindirilerek tedavisi yapılmak üzere rehabilitasyon merkezine götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.