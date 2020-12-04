İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yol ortasında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Silivri’de yolda yürürken kalp krizi geçiren bir kişi, sağlık görevlilerinin uzun süren müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Silivri'de yolda yürürken kalp krizi geçiren bir kişi, sağlık görevlilerinin uzun süren müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Konutlar alt geçit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 31 yaşındaki Gökhan Horasan isimli vatandaş, yolda yürüdüğü esnada fenalaşarak yere düştü. Olayın 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine ekipler sevk edildi.


Bu esnada aynı yol üzerinde Silivri Devlet Hastanesine hasta götüren başka bir ambulansta bulunan sağlık görevlileri yerde yatan genç adama müdahale etti. Uzun süre kalp masajı yapılmasına rağmen genç adamın yaşamsal fonksiyonları cevap vermedi. Genç adam olay yerine gelen başka bir ambulansla Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada da yapılan tüm çabalar genç adamı hayata döndüremedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.