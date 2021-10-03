İhlas Haber Ajansı

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Yol verme yüzünden tartıştıkları şahsı darp eden şüpheliler yakalandı

İstanbul’da yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları şahsı darp ederek yaralayan şüpheliler yakalandı.

İstanbul'da yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları şahsı darp ederek yaralayan şüpheliler yakalandı.


Olay, Ataşehir Atatürk Mahallesi'nde 26 Eylül günü saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, D.T. isimli şahısla trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışan şahıslar, D.T.'yi darp ederek yaralayıp kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kullandığı siyah aracın plakasını belirledi. Olayı Y.E.E., Z.D., S.S. ve E.C. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit eden polis, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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