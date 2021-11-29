İhlas Haber Ajansı

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Yola uçan parça motorcunun başına geldi, o anlar kamerada

İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle yola savrulan parça trafikte seyreden motorcunun başına geldi.

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle yola savrulan parça trafikte seyreden motorcunun başına geldi. Şaşkınlık yaşayan motorcu kaldırıma devrilirken o anlar kameraya yansıdı.



İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kentin birçok noktasında ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları yaşanırken Başakşehir'de yola savrulan bir parça trafikte seyreden motorcunun başına geldi. Şaşkınlık yaşayan motorcu kaldırıma devrildi, o anlar ise kameraya yansıdı.

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