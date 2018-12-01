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Yolcu almak isteyen UBER sürücüsünü taksiciler engelledi

Atatürk Havalimanı’nda iddia göre yolcu alan UBER sürücüsü taksiciler tarafından engellendi.

Atatürk Havalimanı'nda iddia göre yolcu alan UBER sürücüsü taksiciler tarafından engellendi.


Olay, saat 07.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, UBER aracıyla havalimanına yolcu almaya gelen Recep Yıldırım, bagajı açtığında müdahaleye uğradı. Taksici olduğu ileri sürülen şahıslar tarafından tartaklanan sürücü Yıldırım, şahıslarla tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonucunda Yıldırım aracından uzaklaştırılmaya çalışıldı. Sürücünün cep telefonu ile görüntü kaydı yaptığını fark eden şahıslarla arbede yaşandı.

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