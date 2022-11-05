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Yolcu, tur ve balıkçı teknelerine huzur denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yolcu, tur ve balıkçı teknelerine yönelik ‘huzur denetimi’ yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yolcu, tur ve balıkçı teknelerine yönelik ‘huzur denetimi' yaptı. Denetimde kaptanların ve teknelerin yeterlilik belgeleri kontrol edilirken, yolcuların GBT sorguları yapıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 20.00-22.00 saatleri arasında Boğaz hattında bulunan yolcu, tur ve balıkçı teknelerine yönelik ‘huzur denetimi' gerçekleştirildi. Narkotik ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği denetimde, 22 teknenin belgeleri kontrol edilirken 105 kişinin de GBT sorgulaması yapıldı. Denetimde kurallara uymadığı tespit edilen 5 tekneye 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Kanunu maddesinden işlem yapıldı.

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